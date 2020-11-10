Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

10.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:55
Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta'da eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda FETÖ/PDY örgütü adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek, firari örgüt mensuplarının saklandıkları adresler belirlendi. Takibe alınan 4 örgüt mensubu 5 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca örgüt mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden Ö.C., Ş.C., G.Ö. Isparta'da adli makamlarca tutuklanırken, şüpheli A.K. ise Burdur'da arandığı için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. A.K. Burdur'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | ABD'deki Fetö okuluna 4,5 Milyon dolar ceza
Son dakika haber | ABD'deki Fetö okuluna 4,5 Milyon dolar ceza
Bursa merkezli 4 ile FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında
Bursa merkezli 4 ile FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Kamala Harris Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Madonna Orhan Veli Uğur Mumcu Münir Nurettin Selçuk
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 17:55:33. #1.14#
title