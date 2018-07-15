Isparta'da Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yakınında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında şüphe duydukları bir aracı durdurdu.
Araçtakilerden M.K. hakkında, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.