Isparta'da Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı
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Isparta'da Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

Isparta'da Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yakınında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında şüphe duydukları bir aracı durdurdu.

Araçtakilerden M.K. hakkında, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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