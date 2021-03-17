Isparta'da evlere dadanan siyah kapüşonlu hırsız yakalandı

Isparta'da 2 mahalledeki evlere dadanan hırsızlık şüphelisi, polisin titiz takibiyle yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer ve Yedişehitler mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği mahallelerdeki güvenlik kameralarını detaylı olarak inceledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin F.Y. isimli şahıs olduğu ve tanınmamak için siyah kapüşonuyla mahallelerde dolaştığı belirlendi. Şüpheli, 10 Mart'ta polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Mart'ta adliyeye sevk edilen F.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan soruşturmalar kapsamında çalınan malzemelerden ele geçirilen 3 tablet sahiplerine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı