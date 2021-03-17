Isparta'da evlerden tablet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Isparta'da evlerden tablet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:09
Isparta'da evlerden tablet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Isparta'da evlerden tablet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Isparta'da evlerden tablet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer ve Yedişehitler Mahallesi'nde bazı evlerden tablet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Alınan ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen F.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 3 tablet sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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