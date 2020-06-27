Isparta'da ev karantinasına uymayan kişiye para cezası
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük evde karantina kuralına uymayan kişiye, idari para cezası uygulandı.
27.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:46
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük evde karantina kuralına uymayan kişiye, idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi 201. Cadde üzerinde uygulama yapıldı. Genel bilgi taraması gerçekleştirilen vatandaşlardan A.C'nin, Kovid-19 kapsamında 14 günlük karantinanın 12'nci gününde dışarı çıktığı tespit edildi.
112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen A.C'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA