Isparta'da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı yaşadı

ISPARTA (İHA) - Isparta Anadolu Lisesi'nin Erasmus+"Leading Future Mınds" projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen 30 öğretmen ve öğrenci, Isparta Davraz Off-Road Kulübü'nün düzenlediği sürpriz gezide off-road heyecanı yaşadı.

Isparta Davraz Off-Road Kulübü, Isparta Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Erasmus + projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya'dan Isparta'ya gelen 30 öğretmen ve öğrenciyi ayrı ayrı 11 off-road aracıyla alarak Beldibi ve Kirazlıdere mevkiine doğru yola çıktı. Asfalt zeminin bitmesiyle başlayan karlı ve engebeli arazi yolculuğu misafir öğrenci ve öğretmenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 11 araçla konvoy halinde yapılan gezide keskin dağ yollarının diz boyu karla kaplı olması ve yoldaki birçok engele rağmen off-road tutkunları engel tanımadı. Isparta Davraz Off- Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, Isparta'nın tanıtımı ve böyle bir projenin içinde oldukları için kulüp olarak mutlu olduklarını söyledi.

Litvanyalı bir öğrenci ve Yunan bir öğretmen ise etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, teşekkür etti. Misafir öğrenciler ve öğretmenlerin off-road araçlarındaki keyifli anları ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.

"Kulüp olarak gayet mutluyuz"

Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, "Isparta'da kulübümüz 3 yıldır aktif şekilde faaliyet göstermekte. Bugün Erasmus projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen öğrenci arkadaşlarımızla Isparta Andık bölgesi Beldibi mevkiinden Kirazlıdere'ye ineceğiz. Isparta'nın tanıtımı ve böyle bir projenin içinde olmaktan kulüp olarak biz gayet mutluyuz. Kulübümüz bugüne kadar sosyal sorumluluk projelerinde çoğu çağrıya cevap vermiş bir kulüptür. Yaklaşık 3 yıldır toplamda 10 tane sosyal sorumluluk projesinde bulunduk. Grubumuzda üyemiz Anadolu lisesinde öğretmen Halil Sarıkaya hocamız. Sağ olsun onun vesilesiyle Isparta Anadolu Lisesi'yle irtibata geçtik, Erasmus projesiyle Avrupa'dan gelen öğrencilere Isparta'nın kültürel tanıtımına ve onlara farkındalık sağlayabilmek için seve seve destek vereceğimizi belirttik. Bizim işimiz doğada olmak, biz de gereken desteği seve seve vereceğimizi belirttik" dedi.

"İnsanlar Isparta'da bize karşı çok arkadaş canlısı"

Off-road etkinliğine katılan 16 yaşındaki Litvanyalı öğrenci Mariya Zhogal, "Ben Mariya Zhogal, Litvanya'dan geliyorum. 16 yaşındayım. Birkaç gün önce Isparta'ya geldik ve burayı gerçekten çok sevdim, çok takdir ediyoruz. İnsanlar Isparta'da bize karşı çok arkadaş canlısı, çok canayakın ve açıklar. Erasmus programı sayesinde farklı kültür, din ve insanları tanıma şansımız oluyor. Buranın doğal güzellikleri çok muhteşem. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. İnsanlar çok muhteşem, ben de kendimi çok harika hissediyorum. Dağlar ve insanlar inanılmaz ve arabaları da çok sevdim" ifadelerini kullandı.

"Bu güzel anlar için hepinize teşekkür ediyoruz"

Yunanistan'dan gelen Stefanos Nalmpantıs ise, "Biz Kavala'dan Yunanistan grubu, Erasmus programı olarak güzel şehriniz bu memlekete gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bugün yaşattığınız bu güzel anlar için hepinize teşekkür ediyoruz. Her gün yapılan bu güzel etkinlikler ve bugün yaşadığımızın ayrı bir güzelliği var ve şoför arkadaşlarımız da gayet iyi şoförler" diye konuştu.

Off-Road etkinliği sonrası misafir heyet için Isparta Kirazlıdere Belediye Tesisleri'nde verilen yemeğe Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yemek sonrası misafir heyete Isparta yöresinin simgesi ahşap işlemeli figürler, gül ve lavanta ürünleri hediye edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Yerel