Isparta'da epilepsi hastası Emirhan yardım bekliyor

30.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:34

Isparta'nın Atabey ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Süzü, doğuştan epilepsi hastası evladı Emirhan Süzü'nün sağlığına kavuştuğu günlerin hayaliyle yaşıyor.



Aslen Muşlu olan ve 20 yıl önce yerleştiği Isparta'da inşaat işçiliği yapan Mehmet Süzü, epilepsi hastası evladı 4 yaşındaki Emirhan Süzü'nün tedavisi için yardım bekliyor.



Asgari ücretle geçimini sağlayan ve çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle maddi imkansızlıklar içinde olan Süzü, evladının da arkadaşları gibi koşup, oynayacağı günleri umut ediyor.



Baba Süzü AA muhabirine, devlet büyüklerinden yardım eli beklediğini söyledi.



Emirhan'ın hastalığının tedavisini üstlenecek bir doktor bulmakta zorlandığını belirten Süzü, Emirhan'ın sürekli yatağa bağımlı halede yaşadığını, yürüyemediğini ve sağlığına kavuşturmak için çok emek sarf ettiklerini ancak bir sonuca ulaşmadıklarını aktardı.

-"O da arkadaşları gibi gezmek, koşmak istiyor"

Oğluna destek olunması halinde iyileşeceğini belirten Süzü, "Ben oğlumun iyi olacağına inanıyorum, benim elimden ancak bu kadar geliyor. İnşallah evladım iyi olur. Ben onun iyi olmasını istiyorum, yürüyüp koşmasını istiyorum. Çünkü o da arkadaşları gibi gezmek, koşmak istiyor. Emirhan'ın da yaşamaya hakkı var. Ben ona istediği yaşamı veremeyebilirim. Elimden bu kadar geliyor. Emir belki iyileşir de ileride vatanına milletine hakim olur, savcı olur, bu vatana yaralı bir insan olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA