Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü
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Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

09.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:46
Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta 'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.

Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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