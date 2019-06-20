Isparta'da elma, kiraz ve şeftaliyi dolu vurdu

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı köylerde dün akşam saatlerinde etkili olan yer yer fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle hasat dönemi öncesinde elma, kiraz ve şeftali bahçeleri zarar gördü. Üreticiler, 1 yıllık emeklerinin büyük bölümünün zarar gördüğü afet nedeniyle devlet desteği beklerken, yetkililerin bugünden itibaren hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Isparta'da dün öğleden sonra başlayan dolu yağışı Eğirdir ilçesinde etkili oldu. Eğirdir'de yer yer fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar ulaşan dolu yağışı, özellikle Serpil ve Yukarı Gökdere'deki meyve bahçelerinde büyük hasara yol açarken, ilçedeki yağış zararı kısmen Kırıntı, Yuvalı ve Sipahiler köylerindeki arazileri de etkiledi.

İlçede etkili olan dolu yağışı nedeniyle elma, kiraz ve şeftali bahçeleri zarar gördü.

Hasar tespit çalışması başlatıldı

Yağış sonrasında Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bugünden itibaren hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

Üretici destek bekliyor

Diğer yandan, meydana gelen dolu yağışı sonrasında bir yıllık emeklerinin heba olduğunu dile getiren üreticiler, yapılacak hasar tespit çalışmaları sonrasında zararlarının giderilmesi için devletten destek beklediklerini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İHA