Isparta'da elektrik tellerine tehlike oluşturan ağaçlar budandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da elektrik telleri için tehlike oluşturan ağaçlar belediye ekiplerince budandı.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapan Isparta Belediyesi ekipleri bir yandan da bazı mahallelerde elektrik tellerine değen ağaçların budamasını yaptı.

Uzayan ağaç dallarını kesen ekipler, enerji kesintisi olmaması için tellerin ve direklerin çevresini temizledi.

Bazı sokaklarda yol kenarında biriken buz ve kar kütleleri de kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartıldı.