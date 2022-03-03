Isparta'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor - Haberler

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Isparta'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Isparta'da dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına devam ediliyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Isparta'da dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin bakım, onarım ve acil müdahale ekipleri, kent merkezindeki ve ilçelerde oluşan elektrik hasarlarının giderilmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Çevre illerden de gelen takviye ekiplerle sahadaki 315 personel, 118 araç ve iş makinesiyle elektrik arızalarına müdahale ediliyor.

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AA / Yalçın Çelen - Güncel

Akdeniz, Isparta, 112, kar, Güncel, Haberler

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