Isparta'da elektrik faturası ödemelerine ek süre verildi

ISPARTA (DHA) - CK Enerji Akdeniz Elektrik, 3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi kaynaklı oluşan arızalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kamu ve özel sektörün yoğun mücadelesi ile tamamen giderilmiştir. Bu süreçte bölgenin görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiğimiz Isparta'da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 02 Mart tarihleri arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verilmesine karar verilmiştir" denildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi kaynaklı oluşan arızalarla ilgili açıklama yaptı. Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, "Kamu ve özel sektörün yoğun mücadelesi ile tamamen giderilmiştir. Bu süreçte bölgenin görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiğimiz Isparta'da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 02 Mart tarihleri arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verilmesine karar verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi Isparta'da sayaç okumaları bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi tarafından 14 Şubat tarihine kadar yapılmayacaktır. 14 Şubat tarihinden itibaren normal sayaç okuma faaliyetine başlanılacak ve mesken müşterilerimizin fatura tahsilatlarında her zamanki 10 güne ilave 30 günlük ek ödeme süresi de dahil edilerek 40 günlük bir süre sağlanmış olacaktır. Ispartalı mesken müşterimiz bu uygulamadan herhangi bir başvuruya gerek kalmadan faydalanacak olup, herhangi bir gecikme faizi söz konusu olmayacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Sayaç okumalarının bir süre ertelenmesi veya fatura tahsilatlarına ilave süre verilmesi EPDK tarafından "mesken alçak gerilim tek terim tek zamanlı abone grubu" için uygulamaya alınan günlük 7 kwh'lik kademeli tarife limiti uygulamasında tüketici aleyhine herhangi bir haksızlığa neden olmayacaktır. Bilindiği gibi kademeli tarife, günlük limitin gün sayısı ile çarpılması yöntemiyle belirlenmektedir. 30 günlük sayaç okumasında 30x7=210 kWh (kilovatsaat) olan limit, örneğin 35 günlük sayaç okumasında 35x7=245 kWh olarak hesaplanmakta ve dikkate alınmaktadır. Sayaç okuma süresinin uzaması günlük 7 kwh'lik miktarın düşük tarifeden faydalanma imkanını engellememektedir. Isparta'da yaşayan müşterilerimizin https://www.ckakdeniz.com.tr/ internet adresimiz üzerindeki canlı destek hattımıza yazarak veya Müşteri Hizmet Merkezleri'mizden konuyla ilgili bilgi alabileceğini belirtir, pandemi sürecinde olduğu gibi bu zorlu dönemde de tüm enerjimizle müşterilerimizin yanında olduğumuzu bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel