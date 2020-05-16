Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi hayatını kaybetti.
16.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:52
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi hayatını kaybetti.
Ardınçlı köyündeki gül bahçelerinde tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu Beşar Supi Ali (25), konakladığı çadırda henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Ali, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA