Isparta'da eğlence merkezlerine uyuşturucu temin eden zanlı tutuklandı - Haberler
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Isparta'da eğlence merkezlerine uyuşturucu temin eden zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da eğlence merkezlerine uyuşturucu temin eden zanlı tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir şahsın, eğlence merkezlerine, uyuşturucu tacirlerine ve genel olarak ilçe genelinde uyuşturucu temin edenlere yönelik operasyon yapıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir şahsın, eğlence merkezlerine, uyuşturucu tacirlerine ve genel olarak ilçe genelinde uyuşturucu temin edenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 6 adet içerisinde esrar olduğu düşünülen madde ve kavanoz, 12 adet extacy ve pembe renkli üçgen şeklinde yüzeyinde kurukafa amblemi olan 11 adet extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı.

10 Kasım tarihinde uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılan R. K. ifadesinde belirtiği uyuşturucu maddeyi B. K. dan aldığını beyan etmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay ile ilgili olarak B. K. adresinde arama yapıldı. 11 Kasım tarihinde saat 02.00'de bahse konu adreste yapılan aramada 6 adet içerisinde esrar olduğu düşünülen madde ve kavanoz içerisinde maserati 300 mg yazılı 12 adet extacy ve pembe renkli üçgen şeklinde yüzeyinde kurukafa amblemi olan 11 adet extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B. K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

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