Isparta'da eğitime kar tatili

ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Isparta'da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ