Isparta'da eğitime kar tatili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da eğitime kar tatili

16.02.2021 07:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:38
Isparta'da eğitime kar tatili

ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Isparta'da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da eğitime kar tatili - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 07:38:31. #1.16#
title