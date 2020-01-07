Isparta'da eğitime kar engeli
Haberler » Güncel » Isparta'da eğitime kar engeli - Haber

Isparta'da eğitime kar engeli

Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

07.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:16
Isparta'da eğitime kar engeli

kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile , , Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.

Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler