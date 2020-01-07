Isparta'da eğitime kar engeli

07.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:16

Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.

Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: AA