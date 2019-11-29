Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu

29.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:36

Isparta'da komando temel eğitimi alan Somali askerleri için başkent Mogadişu'da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 27 Nisan 2019 tarihinde başlayan temel askerlik eğitimini ve müteakiben Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/ISPARTA'da 01 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayarak, 14 Kasım 2019 tarihinde Somali'ye dönen 3'üncü Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Kışlasında (Mogadişu/SOMALİ) gerçekleştirilmiştir" denildi.

Teslim törenine; Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçi Vekili Ozan Pekin, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Gnkur.Bşk.Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Albay Gaffar GÖREN, Yabancı Askeri Misyon temsilcileri ve Somalili asker aileleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Somalili askerlerin tören yürüyüşü-Somali ve Türkiye milli marşlarının çalınması-Somalili iki askerin konuşması-Yemin töreni

-Askerlerin komutanlarını selamlamaları

Kaynak: DHA