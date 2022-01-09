Isparta'da durdurulan araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da durdurulan araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Isparta'da durdurulan araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı ve şüpheli gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı ve şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Eğirdir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Konya istikametine gitmekte olan 34 KC 2299 plakalı araç durduruldu ve araçtaki şahısların GBT sorguları yapıldı. Şüphe üzerine üstü aranan Murat K. isimli şahsın üzerinden, peçeteye sarılı kalp şeklinde 1 adet turuncu renkli uyuşturucu hap ve iki adet kırık sarı renkli uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara polis tarafından el konulurken, şüpheli Murat K. ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da durdurulan araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

 Batman'da benzinlikte faciadan dönüldü... Alev alan araçtan son anda kurtuldular

Batman'da benzinlikte faciadan dönüldü... Alev alan araçtan son anda kurtuldular

 Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı

Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title