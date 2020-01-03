Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza
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Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza

Isparta'da spin attığı ve alkollü şekilde araç kullanabileceği ihbarında bulunulduktan sonra polisten kaçan ticari araca 3 maddeden cezai işlem uygulandı.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09
Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza

'da spin attığı ve alkollü şekilde araç kullanabileceği ihbarında bulunulduktan sonra polisten kaçan ticari araca 3 maddeden cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili Basın ve Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 2019 akşamı 22.45 ila 23.10 saatleri sıralarında, 202. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine seyreden 32 T . plaka sayılı ticari otomobil sürücüsünün spin attığı ve alkollü olabileceği ihbarı ile ilgili kayıtlarımızın incelenmesi sonucu tespit edilen kural ihlallerine istinaden, tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1a, 47/1b ve 46/2g maddelerinden 'Görevli memurun uyarılarına riayet etmemek, Kırmızı ışık ihlali, Aksine bir işaret yoksa trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirmek' olmak üzere trafik idari para cezası tutanakları düzenlenmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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