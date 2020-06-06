Isparta'da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi
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Isparta'da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi

Isparta'da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi Düğün yemeklerine koronavirüs etkisi Isparta'da firmalar düğünlerde kişiye özel paketli yemek hizmeti sunacak Isparta'da yeni tip korona virüs salgını süreciyle birlikte düğünlerdeki yemek alışkanları da değişiyor.

06.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:50

Isparta'da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi

Düğün yemeklerine koronavirüs etkisi

Isparta'da firmalar düğünlerde kişiye özel paketli yemek hizmeti sunacak

ISPARTA - Isparta'da yeni tip korona virüs salgını süreciyle birlikte düğünlerdeki yemek alışkanları da değişiyor. Yemek firmaları, müşterilerine vakumlu sistemle paketlenmiş kişiye özel yemek önerileri sunuyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs(Covid-19), birçok alanı etkilediği gibi düğün yemeklerindeki alışkanlıkların da değişmesine sebep oldu. Isparta'da uzun yıllarda var olan düğünlerde aynı tabaktan yemek yeme alışkanlığı, korona virüs salgınıyla birlikte sona eriyor. Bu bağlamda yemek firmaları da kişiye özel yemek servisi hizmetine geçti. Firmalar, hazırladıkları yemekleri vakumlu makinelerde paketleyerek, müşterilerine sunuyor. Bu şekilde 5 bin kişiye kadar yemek hizmeti verilebiliyor.

"Kişiye özel paketlenmiş yemeklerimizi servis edeceğiz"

Yemek firması sahibi Şükrü Kazak, pandemi süreciyle birlikte aynı tabaktan yemek yeme alışkanlığının ortadan kalkacağını ifade ederek, müşterilerine kişiye özel vakumlu paketler halinde yemek servis edeceklerini söyledi. Kazak, "Pandemi sürecinden önce Isparta'da düğün yemekleri normalde sahra yemeği dediğimiz tarzda oluyordu. Pandemi süreciyle birlikte sahra yemekleri kaldırılmış durumda. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanmamakla beraber, özellikle Isparta'nın alışkanlığı olan tek tabaktan 8-10 kişinin aynı anda yemek yemesi hadisesi artık kalkacak gibi gözüküyor. Daha önce kişiye özel yemek hizmetimiz vardı. Ancak bu süreçle birlikte bu durum biraz daha hızlandı. Artık bundan sonra düğün yemeklerinde müşterilerimize tek tek yemek servisi yapabileceğiz. Bu hizmetin altyapısı bizde mevcut. Pandemiyle birlikte düğün tarihleri ertelendi ancak düğünler başladığında Kovid-19 tedbirlerine uyarak müşterilerimize yemek hizmetimizi tek tek sağlamış olacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız da tamam. Kişiye özel paketlenmiş yemeklerimizi götürüp, servis yapacağız" diye konuştu.

"Vakumlu sistemle paketliyoruz"

İşletmecisi olduğu yemek fabrikasında paketleme makinalarının bulunduğunu kaydeden Şükrü Kazak, müşterilerinin arzu etmesi durumunda hazırlanan yemeklerin, yemek saatinden önce soğumayacak şekilde vakumlu şekilde paketlenerek, düğünlerde müşterilerine servis edileceğini ifade etti.

Kazak, Mayıs-Temmuz ayları arasında yapılacak olan düğünlerin korona virüs salgını sebebiyle Ağustos ayına ertelendiğini de sözlerine ekledi.

Isparta'da düğünlerde kişiye özel vakumlanmış yemek dönemi

Kaynak: İHA

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