Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı
Haberler » Güncel » Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı - Haber

Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı

Isparta'da "drift" yaptığı belirlenen 5 sürücüye, 30 bin 705 lira para cezası kesildi.

09.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:18
Isparta'da

'da "drift" yaptığı belirlenen 5 sürücüye, 30 bin 705 lira para cezası kesildi.


Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda MOBESE görüntülerinden araçların "drift" yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.


Ekipler, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere 30 bin 705 para cezası uyguladı.

Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koyan ekipler, 4 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler