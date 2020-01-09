Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı

09.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:18

Isparta'da "drift" yaptığı belirlenen 5 sürücüye, 30 bin 705 lira para cezası kesildi.



Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda MOBESE görüntülerinden araçların "drift" yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere 30 bin 705 para cezası uyguladı.

Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koyan ekipler, 4 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA