Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı
Isparta'da "drift" yaptığı belirlenen 5 sürücüye, 30 bin 705 lira para cezası kesildi.
Isparta'da "drift" yaptığı belirlenen 5 sürücüye, 30 bin 705 lira para cezası kesildi.
Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda MOBESE görüntülerinden araçların "drift" yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere 30 bin 705 para cezası uyguladı.
Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koyan ekipler, 4 aracı trafikten men etti.