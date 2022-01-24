Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde oturan M.K, kombisinin arızalanması üzerine internetten bulduğu kombi ustasıyla pazarlık yaptı.

Eve gelen şüpheliler S.Z, E.G. ve B.Y, kombiyi tamir ediyormuş gibi davranıp M.K'den yüklü miktarda para alarak uzaklaştı.

Kombideki arızanın devam ettiğini fark eden M.K, durumu polise haber verdi.

Çalışma başlatan ekipler, daha önce suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen S.Z, E.G ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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