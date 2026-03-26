Isparta'da dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Isparta'da nitelikli dolandırıcılık suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dini inanç ve duyguların istismar ederek nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, geçtiğimiz gün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı