Isparta'da Direkli köyü doğa sporu turizmi hedefliyor
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Isparta'da Direkli köyü doğa sporu turizmi hedefliyor

15.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 01:03
Isparta'da Direkli köyü doğa sporu turizmi hedefliyor

Isparta'nın merkeze bağlı Direkli köyü, 1700 rakımlı bölgedeki dağlık alanda içerisinde tırmanış sporu ve yamaç paraşütü bulunan bir turizm hareketi başlatmayı hedefliyor.

Isparta'nın merkeze bağlı Direkli köyü, 1700 rakımlı bölgedeki dağlık alanda içerisinde tırmanış sporu ve yamaç paraşütü bulunan bir turizm hareketi başlatmayı hedefliyor.

Isparta'nın merkeze bağlı yaklaşık bin nüfuslu Direkli köyü, Karakaya mevkisinde bulunan dağlık alanda turizm atılımı yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda bölgede piknik alanları oluşturularak, tırmanış sporu ve yamaç paraşütü hedefleniyor. Direkli Köy Muhtarı Hüseyin Tık, bölgenin önemli bir turizm potansiyeli olduğunu ifade ederek, bu konuda çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları sonuca ulaştırmak istediğini söyledi.

"Köyümüzün turizme açılmasını istiyorum"

Köyün üst bölgesindeki 1700 rakımlı alanın arka tarafında kalan dağlık bölgeyi turizme kazandırmak istediklerine değinen Tık, "Bu alanda yürüyüş, piknik alanı ve yamaç paraşütü yapılabilir. Köyümüzün potansiyelinin artması için burasının turizme açılmasını istiyorum. Benim bu konuda çalışmalarım var ancak pandemi süreci girince tıkandık kaldık. Pandemi sürecinin ardından bu bölgenin turizme kazandırılması için gerekli çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

"Bu bölge ikinci Davraz olabilir"

Bölgeye zaman zaman öğrencilerin yürüyüş ve tırmanış için geldiğini ifade eden Tık, " Okul müdürlerimiz de burayı turizme kazandırmamız gerektiğini belirtiyorlar. Pandemiden sonra buranın düzenlenmesi konusunda büyüklerimizden destek bekliyoruz. Dağlık bölgenin üzerinde 100 dönüm kadar düz arazi var. Burası ikinci Davraz olabilir. Burası da yaz ve kış yürüyüş ve diğer aktiviteler için uygundur" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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