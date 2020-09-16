Isparta'da dini duyguları istismar eden kişiler hakkında işlem yapıldı
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Isparta'da dini duyguları istismar eden kişiler hakkında işlem yapıldı

Isparta'da vatandaşların dini duygularını istismar ederek rahatsızlık veren ve şehir dışından geldiği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Isparta'da dini duyguları istismar eden kişiler hakkında işlem yapıldı
16.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:50

Isparta'da vatandaşların dini duygularını istismar ederek rahatsızlık veren ve şehir dışından geldiği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, kente dışarıdan geldikleri tespit edilen ve gerek vatandaşlara gerekse esnafa zorla dua kitapları satışı yapmak isteyen kişiler tespit edildi. Tespit edilen kişiler Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonrasında yakalandı. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine (rahatsızlık verme) göre işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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