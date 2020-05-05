Isparta'da devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
05.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:56
Isparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Isparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 20 BH 819 plakalı kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolu Baysallar mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA