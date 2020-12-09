Isparta'da devrilen LPG tankerinin sürücüsü yaralandı
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Isparta'da devrilen LPG tankerinin sürücüsü yaralandı

09.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:30
Isparta'da devrilen LPG tankerinin sürücüsü yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen LPG tankerinin sürücüsü yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen LPG tankerinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Çölkesen'in kullandığı 42 NT 825 plakalı LPG tankeri, Miskinler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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