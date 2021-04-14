Isparta'da dernek binasına kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da dernek binasına kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da dernek binasına kumar baskını

Isparta'da emniyet ekipleri bir dernek binasına düzenledikleri kumar baskınında içeride bulunan ve pandemi kurallarını ihlal eden 31 şahsa 139 bin 66 lira para cezası uyguladı.

Isparta'da emniyet ekipleri bir dernek binasına düzenledikleri kumar baskınında içeride bulunan ve pandemi kurallarını ihlal eden 31 şahsa 139 bin 66 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan tarihinde Yayla Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasında kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzere baskın yaptı. Baskın sırasında içeride 31 kişinin bulunduğu belirlenirken, masa üzerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 4 bin 770 adet iskambil kağıdı, 44 adet oyun pulu, 1 adet yazboz kağıdı ve 245 TL para ele geçirildi.

Dernek başkanı hakkında 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 139 bin 66 lira para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Demet Özdemir Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da dernek binasına kumar baskını
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:52:35. #1.14#

title