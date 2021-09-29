Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Haberler
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Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISIBÜ) doğal afetlere hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISIBÜ) doğal afetlere hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ve itfaiye ekiplerince senaryo gereği ilk olarak depremde mahsur kalan personel kurtarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa taşınarak hastaneye sevk edilmesi sağlandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, gazetecilere, her zaman doğal afet olabilecekmiş gibi tüm vatandaşların hazır olması gerektiğini söyledi.

Tatbikatın doğal afetlere dikkati çekerek tedbir alınması yönünde gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Diler, "Geçen dönem salgın nedeniyle 25 bin öğrencimize çevrim içi AFAD eğitimi verdik. Pazartesi gününden itibaren okulumuzu yüz yüze eğitime açtık. İnşallah AFAD'ın eğitici kadrolarıyla 25 bin öğrencimizi ve akademik kadromuzu yüz yüze eğitmeye çalışacaklar." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçaslan ise bu tarz tatbikatlara önem verdiklerini belirterek, "İtfaiye, Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleriyle bu tatbikatı gerçekleştirdik. Öncesinde üniversite personeline eğitim verildi. Ben bu konuyla ilgili rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Diler'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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