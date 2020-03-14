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Isparta, Ekonomi

Isparta'da çırak yetişmeyince Kunduracılar Odası kapandı

Ayakkabı imalatçılığı mesleğinin yok olmaya yüz tutmasının ardından Isparta'daki Kunduracılar Odası da kapısına kilit vurdu.

14.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:45
Isparta'da çırak yetişmeyince Kunduracılar Odası kapandı

Ayakkabı imalatçılığı mesleğinin yok olmaya yüz tutmasının ardından Isparta'daki Kunduracılar Odası da kapısına kilit vurdu.


Isparta'da bir dönem çekiç seslerinin yükseldiği kunduracılar sitesinde son yıllarda sessizlik hakim. Daha önce yüzlerce imalatçının yer aldığı binada şu anda ayakkabı imalat edenlerin sayısı bir elin parmakları kadar. Ayakkabı imalatçısının azalmasından dolayı kentte bir dönem üye sayısıyla oldukça güçlü olan kunduracılar odası da 2019 yılı sonunda kapısına kilit vurdu.


"Çırak ve kalfa yetişmiyor"


Isparta'da ayakkabı imalatı yapan birkaç ustadan birisi olan 52 yaşındaki Muhammed Yeşilbursalı, 40 yıldır baba mesleğini devam ettirmeye çalışıyor. 1980 yılından bu yana mesleği yapmaya çalıştığını ifade eden Yeşilbursalı, mesleğe ortaokulu bırakarak babasının yanında başladığını anlattı. Ayakkabı imalat sektörüne önceki yıllarda oldukça fazla ilgi olduğunu ancak son yıllarda bu ilginin kaybolduğunu dile getiren Yeşilbursalı, "Son 10 yıldır çırak ve kalfa yetişmemesinden dolayı arkamızdan gelen olmadı. Biz kendi çabamızla iyi kötü çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim 8 yıla çıkmasından sonra herkes okumaya yöneldi, üniversite bitirme aşamasına geçti, bizim çocuklarımızdan da bu mesleği yapan yok. Ben 52 yaşındayım bizden sonraki nesil yok" diye konuştu.


"El emeği ayakkabıya ilgi var"


Özellikle takım ayakkabı ürettiğini belirten Muhammed Yeşilbursalı talep üzerine mest de yaptıklarını söyledi. Yeşilbursalı, "Sipariş üzerine de ayakkabı yapıyoruz. El emeği ayakkabıya ilgi var. Ayağı taraklı, küçük olan veya ayağına her ayakkabı denk gelmeyenler özel sipariş istiyor" dedi.


"Bir dönem bina imalatçı doluydu"


Öte yandan Isparta'da bir dönem 300'e yakın üye sayısıyla en fazla üyesi olan odalardan birisi olan Kunduracılar Odası da üyesinin 100'ün altına düşmesi nedeniyle 2019 yılı sonu itibariyle kapandı. Eski Kunduracılar Odası eski Başkanı Ercan Süslü, kentteki kunduracılar sitesinin bir dönem imalatçı dolu olduğunu ancak şimdi imalatçıların yok denecek kadar azaldığını söyledi. Süslü, "250-300'e yakın imalatçımız vardı. Ekonomik koşullar ve yeniliğe ayak uyduramadığımız için devamlı kan kaybettik. Şuanda sıfırlanmış durumdayız. Birkaç imalatçımız, 8-10 tamircimiz kaldı" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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