Isparta'da cimnastik yarışması heyecanı

06.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:41

Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, "Okullar arası Artistlik Cimnastik İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Minik-Küçük-Yıldızlar Kız-Erkek Cimnastik İl Birinciliği yarışmaları Gençlik Merkezi Salonu'nda yapıldı. Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan yarışmalara 3 kategoride 150'ye yakın sporcu katıldı. Yarışmada sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Velilerin heyecanla izlediği yarışmaların sonunda derece giren okul takımları belli oldu. Yarışmaların sonunda Minik A Kızlarda Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu birinci, Ülkü İlkokulu ikinci, Özel Isparta TED Koleji üçüncü oldu. Minik A Erkeklerde Özel Isparta TED Koleji birinci, Özel Isparta Bahçeşehir Koleji ikinci, Minik B erkeklerde Özel Isparta Bahçeşehir Koleji birinci, Özel Isparta TED Koleji ikinci, Minik B kızlarda ise Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu birinci, Özel Isparta Doğa Koleji ikinci, Özel Isparta Bahçeşehir Koleji üçüncü, Özel Isparta TED Koleji dördüncü oldu. Küçük kızlarda Halk Eğitim Merkezi birinci olurken, ikinciliği Özel Isparta Boğaziçi Koleji elde etti. Yıldız Kızlarda da Halk Eğitim Merkezi birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya, kupları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Musa Karaman, Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.



Yarışları izleyen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Cimnastik İl Birinciliği yarışmalarına katılan tüm okul ve sporları kutlayarak, derece yapan sporcuları da ayrıca tebrik etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA