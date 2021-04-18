Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan şeftali çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

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Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan şeftali çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Gülü, lavantası, elması, domatesi ve kirazıyla bölgenin önde gelen tarım kentleri arasında yer alan Isparta'da, baharın etkisini göstermesiyle şeftali ağaçları çiçek açtı.

Kentin çeşitli noktalarındaki şeftali ağaçları, açan pembe çiçekleriyle görsel şölen sunmaya başladı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, Isparta'nın önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Şeftali üretimin en çok Büyükgeçeli köyünde yapıldığını anlatan Selçuk, köyün açan çiçeklerle adeta gelin gibi süslendiğini dile getirdi.

Bölgenin tarım bakımından büyük nimetlere sahip olduğunu belirten Selçuk, "İlimizde neredeyse her çeşit ürün yetişiyor. Baharla birlikte doğanın yeniden uyanmasıyla kentimiz ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan her çiftçimize, kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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