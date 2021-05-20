Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi
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Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi

Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da jandarma ekipleri, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömeni satmak isteyen 2 şüpheliyi yakaladı.

Isparta'da jandarma ekipleri, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömeni satmak isteyen 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'da ikamet eden N.Y. (52) ve E.Y. (43) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri Isparta ve ilçelerinde satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Yalvaç ilçesi Çetince köyü mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 5 adet Tevrat ve 1 adet parşömen ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi - Haberler
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