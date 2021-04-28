Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılı 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi
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Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılı 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi

Isparta'da ceylan derisine İbranice yazılı 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan günü Keçiborlu ilçesine, M.Ç. (49) ile Suriye uyruklu B.S. (25), M.D. (44), J.J. (53) ve M.K. (47) isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında Keçiborlu ilçesi Yağbaşan mevkisinde bir araç durduruldu. Araçta bulunan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yakalanırken, yapılan aramada ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış 1500 yıllık 1 adet Tevrat ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adlı işlem başlatılırken, 4 Suriye uyruklu zanlı sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi esere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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