Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı

Isparta'da polisin Mart ayında yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs yakalandı.

Isparta'da polisin Mart ayında yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliği ve motosikletli polis timleri 1-31 Mart tarihleri arasında suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrin farklı noktalarında 227 ayrı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 6136 sayılı kanun kapsamında yer alan bıçak, 1,12 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için temin edilen çeşitli aparatlar ele geçirildi. Ayrıca 31 bin 290 şahsın GBT kaydı sorgulanarak, 102 araç incelendi.

Uygulamalarda yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 67 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı