Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı

Isparta'da polisin Mart ayında yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs yakalandı.

Isparta'da polisin Mart ayında yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliği ve motosikletli polis timleri 1-31 Mart tarihleri arasında suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrin farklı noktalarında 227 ayrı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 6136 sayılı kanun kapsamında yer alan bıçak, 1,12 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için temin edilen çeşitli aparatlar ele geçirildi. Ayrıca 31 bin 290 şahsın GBT kaydı sorgulanarak, 102 araç incelendi.

Uygulamalarda yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 67 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:49:28. #1.16#
title