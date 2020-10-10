Isparta'da çatıdan düşen kişi öldü
10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:22
Isparta'da iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.
Isparta'da iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin çatısına olukları temizlemek için çıkan Mehmet Yayla, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yayla'yı Isparta Şehir Hastanesine götürdü.
Yayla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen