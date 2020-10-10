Isparta'da çatıdan düşen kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da çatıdan düşen kişi öldü

10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:22
Isparta'da çatıdan düşen kişi öldü

Isparta'da iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.

Isparta'da iş yerinin çatısından düşen kişi, hayatını kaybetti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin çatısına olukları temizlemek için çıkan Mehmet Yayla, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yayla'yı Isparta Şehir Hastanesine götürdü.

Yayla, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Donald Trump Muharrem İnce Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hatice Çarpar Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Hatay Fatih Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da çatıdan düşen kişi öldü - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 16:22:37. #1.15#
title