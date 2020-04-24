Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.
24.04.2020 02:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:31
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, beldede yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine beldeye giriş çıkışlar yasaklandı.
Jandarma ekipleri, beldenin girişini kapatarak nöbet tutmaya başladı.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin beldede çalışma yaptığı bildirildi.
Kaynak: AA