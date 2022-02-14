Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da çapa motoru ve ısıtıcı çalan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde çapa motoru ve ısıtıcı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde çapa motoru ve ısıtıcı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede çeşitli adreslerden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

İğdecik ve Kızılcık köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli M.Ş yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Hisarcık, Isparta, JASAT, Gönen, Güncel, Haberler

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