Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldı
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
17.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:26
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Anadolu Mahallesin'de 2 yaşındaki Fadime'nin evdeki çamaşır suyunu içtiğini fark eden yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Fadime, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA