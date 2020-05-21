Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
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Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı

Isparta'da bir kişi tarafından cam bardak parçalarıyla sokakta rehin alınan vatandaşı, polis kurtardı.

Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
21.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:24

Isparta'da bir kişi tarafından cam bardak parçalarıyla sokakta rehin alınan vatandaşı, polis kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Y. kent merkezindeki Pirimehmet Mahallesi'nde caddede yürüyen bir vatandaşın boğazına kırık cam bardak parçalarını dayayarak hareketsiz kalmasını istedi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşı rehin alan Fatih Y'yi vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat ikna çabasından sonuç alamayan polis, dikkat dağınıklığından yararlandığı şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olayda rehin alınan vatandaş ise yara almadan kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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