Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Isparta'da çok sayıda hırsızlık hırsızlık suçuna karışan 3 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla çaldıkları paralar ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da çok sayıda hırsızlık hırsızlık suçuna karışan 3 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla çaldıkları paralar ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı.

Olay, Isparta'ya bağlı Gelendost ilçesi Köke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 Aralık 2021 tarihinde başta O.Y isimli şahsın evinden 13 bin TL ve 100 Euro çaldıkları ve ayrıca çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlenen S.C, B.A.C. ve Z.C Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gelendost ilçe Jandarma Komutanlığının ortak yaptığı kapsamlı operasyon sonucu saklandıkları adreste hırsızlıktan elde ettikleri paralar ve çaldıkları malzemeler birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda daha öncesinde ise Gelendost ilçesi Çatı köyünde A.Ç isimli şahsa ait bir adet sanayi tipi kaynak makinesi, bir adet dalgıç su pompası, 2 adet akü, 1 adet tork anahtarı 4 adet maşeron boru çaldıkları anlaşıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

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