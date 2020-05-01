Isparta'da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı

Isparta'da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı Isparta'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı.