Isparta'da cadde otoparkları yeniden ücretli olacak
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Isparta'da cadde otoparkları yeniden ücretli olacak

Isparta'da cadde otoparkları yeniden ücretli olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta Belediye Meclisi, daha önce mahkeme kararıyla durdurulan bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Isparta Belediye Meclisi, daha önce mahkeme kararıyla durdurulan bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasıyla ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre, belirlenen caddelerde yeniden ücretli otopark uygulamasına geçilecek.

Isparta Belediye Meclisi'nin 2019 yılının Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda 2 Ocak 2020 tarihinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli otoparka geçildi. Kentte yaşayan 2 kişi ücretli otoparkın kaldırılması yönünde belediye meclis kararının iptali için Isparta İdari Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, yollarda ücretli otopark için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı gerekçesiyle meclis kararının iptaline karar verdi. Karar sonrası Isparta Belediyesi, 1 Şubat itibariyle ücretli otopark uygulamasını sonlandırdı.

Meclis yeniden karar aldı

Isparta Belediyesi, ücretli otopark için gerekli yasal düzenlemeleri tamamlayarak, yeniden belediye meclisine başvurdu. Belediye Meclisi, Mayıs ayının son toplantısında bu konuda hazırlanan komisyon raporunu kabul ederek, bazı cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulanmasına karar verdi.

İlk 15 dakika ücretsiz olacak

Ücretli otopark uygulaması kısa sürede kent merkezindeki 9 caddede yeniden uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda belirlenen cadde üzerlerinde ilk 15 dakikası ücretsiz, 15-60 dakika 3 TL, 1-2 saat 5, 2-3 saat arası 10, 3 saatten sonrası her saat başı 5 lira olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara cadde otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Engelli araçları ise günde 2 saat ücretsiz faydalanabilecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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