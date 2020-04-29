Isparta'da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz
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Isparta'da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Isparta'da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz
29.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:57

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonrasında, şehir merkezinde ücretli olarak uygulanan cadde ve sokak otoparkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ücretsiz olarak hizmet verecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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