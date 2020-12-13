Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
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Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi

13.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:11
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü'nde bu yıl 42 türde toplam 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü'nde bu yıl 42 türde toplam 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi. Üretilen fidanlar, fidanlıktaki yastıklarından ayrılarak, toprakla buluşmak için yola çıkmaya başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü fidan üretimiyle önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü'ndeki üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Ulusoy'a Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, Müdür Yardımcısı Sevim Özbey ve çalışanlar da eşlik ettiler.

Refik Ulusoy, üretilen fidanların ülke ve bölgenin yeşillenmesine önemli katkılar sağladığını söyledi. Korona virüs salgınına rağmen 2020 yılında sedir, ardıç, kızılçam, karaçam ve lavanta gibi 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan yetiştirildiğini ifade eden Ulusoy, " 2021 yılı için 8 milyon 377 bin adet fidan yetiştirilmesini planlıyoruz. Fidanların sökülmesi, balyalanması, taşınması ve dikilmesi çok dikkatli bir şekilde yapılmalı. Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin orman varlığını arttırmaya devam edeceğiz. Tohumların toplanmasından, fidanların toprakla buluşmasına kadar emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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