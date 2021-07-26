Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti

Isparta'da hizmet veren bir spor salonu merkezi, korona virüs aşısı olmayan üyelerini teşvik etmek amacıyla aşı kimliği uygulamasına geçti.

Isparta'da hizmet veren bir spor salonu merkezi, korona virüs aşısı olmayan üyelerini teşvik etmek amacıyla aşı kimliği uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde aşı olmayan üyeler tespit edilecek ve onlar da aşı olmaya yönlendirilecek.

Isparta'da korona virüs aşı seferberliği devam ediyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun korona virüse yakalandığı kentte bugüne kadar 240 bin 415'i birinci doz olmak üzere toplam 433 bin 291 doz aşı uygulandı. Kentte hizmet veren bir spor salonu da aşı konusunda farklı bir uygulamaya geçti. Üyelerini aşı olmaya teşvik etmek isteyen merkez, fitness salonuna gelenlerden normal HES kodu uygulamasının yanı sıra aynı uygulama üzerinden birinci ve ikinci doz aşı olup olmadıkları hakkında bilgi istiyor. Merkez bu sayede üyelerinin aşı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olacak ve aşı olmayanlar var ise onları da aşı olmaları konusunda teşvik edecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı