Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti

Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta'da hizmet veren bir spor salonu merkezi, korona virüs aşısı olmayan üyelerini teşvik etmek amacıyla aşı kimliği uygulamasına geçti.

Isparta'da hizmet veren bir spor salonu merkezi, korona virüs aşısı olmayan üyelerini teşvik etmek amacıyla aşı kimliği uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde aşı olmayan üyeler tespit edilecek ve onlar da aşı olmaya yönlendirilecek.

Isparta'da korona virüs aşı seferberliği devam ediyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun korona virüse yakalandığı kentte bugüne kadar 240 bin 415'i birinci doz olmak üzere toplam 433 bin 291 doz aşı uygulandı. Kentte hizmet veren bir spor salonu da aşı konusunda farklı bir uygulamaya geçti. Üyelerini aşı olmaya teşvik etmek isteyen merkez, fitness salonuna gelenlerden normal HES kodu uygulamasının yanı sıra aynı uygulama üzerinden birinci ve ikinci doz aşı olup olmadıkları hakkında bilgi istiyor. Merkez bu sayede üyelerinin aşı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olacak ve aşı olmayanlar var ise onları da aşı olmaları konusunda teşvik edecek. - ISPARTA

Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da bir spor salonu aşıya teşvik için aşı kimliği uygulamasına geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:35:06. #1.15#

title