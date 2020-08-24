Isparta'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
24.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:16
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Köyde vaka sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.
Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer yaptığı açıklamada, "14 gün boyunca aldığımız tedbirlere uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştirilen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA