Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı

-Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

-Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde korona virüs (Covid-19) vakaları ve çok sayıda vakalarla temaslı kişi tespit edildi. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Senir beldesi ve Kılıç köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Senir beldesi ve Kılıç köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu. Konuyla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Kılıç Köyü ve Senir Beldesi (Kuşçular ve Tepecik Mahalleleri hariç) 31 Ekim 2020 saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı