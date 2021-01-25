Isparta'da bir köy karantinaya alındı
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Isparta'da bir köy karantinaya alındı

25.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:42
Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Körküler köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

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