Isparta'da bir köy karantinaya alındı
10.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:46
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakaları tespit edilen Göktaş köyünde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen