Isparta'da bir köy karantinaya alındı
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Isparta'da bir köy karantinaya alındı

10.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:46
Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakaları tespit edilen Göktaş köyünde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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